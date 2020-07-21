والدة الفنان مراد مكرم تجري عملية في عينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : كشف الفنان مراد مكرم، عن خضوع والدته لإجراء عملية في عينها. ونشر مراد، صورة لوالدته مع طاجن فريك، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "عارفين يعني إيه الحب؟.. يعني تاخد أمك تعمل عملية في عينها وتفتكر نفسك إبن بارم ديله اللي واخد باله من أمه بقى وكده ..فترجع بيها البيت تلاقيها هى اللي مفكرة فيك وواخدة بالها منك ومجهزة قبل ما تروح المستشفي طاجن فريك صعيدي بالرقبة الضاني معمول بالسمن البلدي وطبقة قشطة على الوش علشان ترم بيها عضمك". وأضاف :" أنا مهما عملت، هفضل دايما أقل من اللي بتعمليه بكتير أوي يا أمي".

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