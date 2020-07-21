أمير طعيمة عن ألبوم إليسا الجديد: "مشارك بأغنيتين ومستني أكتر منكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن أسماء الأغاني التي يشارك بها في ألبوم إليسا الجديد.

وكتب أمير، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏ردا علي سؤالكم عّن الأغاني الخاصة بي في ألبوم صديقتي العزيزة الفنانة الكبيرة إليسا.. مشارك بأغنيتين بحبهم جدا.." أنا شبه نسيتك" ألحان وليد سعد، و" حبة إهتمام" ألحان زياد برجي".

وأضاف : "الأغنيتين من توزيع أحمد إبراهيم.. أنا شخصيا مستنيهم ومستني الألبوم كله أكتر منكم".

يذكر أن، ألبوم إليسا الجديد، يحتوي على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية وباقي الأغاني باللهجة المصرية، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقي، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد.