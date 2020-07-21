سوسن بدر تتعرض لموقف حرج في الشارع بسبب "اللوك" الجديد

قالت الفنانة المصرية سوسن بدر، إنها تعرضت لموقف لم تتوقع أن يحدث معها بسبب "اللوك" الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا، موضحة أن امرأة من نفس سنها شتمتها في الشارع وتحديدًا داخل سوبر ماركت.

وكشفت سوسن بدر، في تصريحات متلفزة تفاصيل ما حدث قائلة: "بعد ما عملت اللوك ده لقيت سيدة وبدون أي مقدمات اتنمرت عليا وبعدين بصتلي بصة كلها شر وراحت شتماني شتيمة مش هينفع أقولها طبعا من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصتلي وأنا في السوبر ماركت وقالتلي بحدة شتيمة وحشة أوي".وعن رد فعلها قالت سوسن بدر: "لقيتها سنها زيي ولابسة وعاملة شعرها سألتها هو أنا عملت مثلم وشتمتك وعلقت على لبسك ولون شعرك؟"، مردفة: "مش عارفة إيه حصل للشخصية المصرية طرأت عليها تغييرات ومش عارفة ده ليه علاقة بالأجيال الجديدة ولا إيه".

وأردفت: "مش هتدفنونا بالحياة أنا لا أخشى من التنمر لأن شكلي وشخصيتي تعكس قناعتي في الأمر الواقع"، مبينة: "إحنا هنكبر والصغير النهاردة بكرة هيكبر وكل سن وليه بهجته وجماله واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة أنا من حقي أعيش، أنا وغيري سواء كفنانة أو أي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو غيره".

وعن شعرها الأبيض قالت سوسن بدر: "دلوقتي شكلي كده ومن عشر سنين مكنش كده، عايزة أبان زي ما أنا وشكلي لا يقلقني ولا الشعر الأبيض والخطوط اللي تحت العين لأن دي التجربة الحياتية اللي عشتها أهم حاجة نبص في المرايا ونكون مرتاحين".

واستطردت سوسن قائلة: "تركي لشعري الأبيض ناتج عن قناعتي وأنا أقف أمام الكاميرا وبعمل أم مصرية عادية جدًا لبنت في الثلاثينات، أكيد شعرها أبيض".

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وكان آخر ظهور للفنانة المصرية سوسن بدر، خلال حضورها تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا قبل أسبوعين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ولفتت سوس بدر الأنظار إليها خلال تشييع الجثمان حيث جذبت إطلالتها عدسات المصورين بسبب ظهورها بنظارة غريبة.

وكانت سوسن بدر على طبيعتها خلال تشييع الجثمان إلا أن تحركاتها أظهرت شكل النظارة إذْ جاءت معلقة بسلسلة على شكل جنزير صغير باللون الذهبي، وكانت النظارة ضخمة التصميم وشكلها غريب

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