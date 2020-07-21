شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور يستأنف تصوير مسلسل "أسود فاتح" بلبنان منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان محسن منصور تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "أسود فاتح " للنجمة هيفاء وهبي بلبنان منتصف شهر أغسطس بعد أن صور عددا من المشاهد قبل توقف التصوير بسبب جائحة كورونا، وأوضح محسن منصور: تم الانتهاء من تصوير 60 % من مشاهد المسلسل، موضحا أنه من المقرر تصوير باقي مشاهد المسلسل بأكمله بمدينة بيروت

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والإثارة والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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كانت آخر أعمال الفنان محسن منصور خلال شهر رمضان الماضي مسلسل " سكر زيادة " أمام النجمة نادية الجندي كما شارك في مسلسل " عمر ودياب " مع علي ربيع ومصطفي خاطر، كما شارك النجم عادل امام في مسلسله " فلانتينو " الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي