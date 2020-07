شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابنة كاثرين زيتا جونز تلفت الأنظار بجمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل عدد من الصور لأبنة كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس "كاريز"، وهي الصور التي لفتت الأنظار بجمالها وشكلها الذي يشبه والدها وليس والدتها.

وظهرت ابنة كاثرين وهي في حديقة منزلها مرتديه فستان أظهر جمالها وكشف عن نضجها وتحولها من مرحلة المراهقة إلي الأنوثة.

وكانت النجمة كاثرين زيتا جونز عبرت عن حبها الشديد لزوجها النجم مايكل دوجلاس مؤخراً، وذلك من خلال خاصية story علي حسابها عبر انستجرام.

وقامت كاثرين زيتا جونز برفع صورة زوجها النجم الشهير وهو يحمل كلبهما، ثم علقت عليها بأنها لا تستطع مفارقة الثنائي إلي الأبد، في إشارة إلي حبها الشديد لزوجها وكلبهما.

وكانت النجمة العالمية كاترين زيتا جونز فاجأت محبيها وعشاقها بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع " إنسجرام" مقطع فيديو قصير وهي ترقص من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي مع زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس لكنه لم يظهر معها بالفيديو .

كارترين زيتا جونز نجمة الاوسكار البالغة من العمر 50 عاما رقصت خلال الفيديو حافية القدمين ، بينما كانت ترتدي ملابس براقة مميزة تتكون من " بلوزة " ذات تصميم بسيط باللون الأسود و بنطلون sequin بتصميم رائع ، إضافة الي قرط باللون الفضي اضفي المزيد من الجمال و الرقي علي إطلالتها .

يذكر أن كاترين زيتا جونز قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : " The Haunting " و " America's Sweethearts " و "The Terminal " و " The Legend of Zorro " و "Ocean's Twelve " ، و غيرهم .