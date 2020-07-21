هكذا احتفلت شيماء سيف بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة شيماء سيف، على الإحتفال بعيد ميلاد زوجها محمد كارتر.

ونشرت شيماء، صورة لزوجها مع التورتة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "في حب وفي كارتر.. في عشق وفي كارتر.. في قلب فيه كارتر.. كل سنة وانت حبيبي".

يذكر أن، شيماء سيف، تشارك كضيف شرف في مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق " من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدني، أحمد فتحي، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.