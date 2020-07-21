"لوك جديد".. هنادي مهنى تكشف عن أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : خضعت الفنانة هنادي مهنى، لجلسة تصوير جديدة مؤخرا، لصالح إحدى المجلات. وظهرت هنادي، خلالها بلوك جديد تظهر به لأول مرة بلمسات خبيرة التجميل فاطيما بكر وأزياء أحمد عبد الله. يذكر أن، هنادي مهنى، شاركت في دراما رمضان الماضي في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أنعام سالسوسة، نجلاء بدر، رياض الخولي، ومن إخراج حسين المنباوي، بالإضافة إلى مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وعبير صبري وخالد سرحان وخالد أنور.

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