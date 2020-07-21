نيك جوناس يحتفل بعيد ميلاد زوجته بريانكا شوبرا الـ38 برومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:44 صباحاً - رغم مرور عامين على زواجهما،مازال الثنائي المغني الأمريكي نيك جوناس ونجمة بوليوود الهندية بريانكا شوبرا يحتفظان بوهج ودفء حبهما،وكأنهما مازالا في شهر عسل طويل.

وما يؤكد ذلك هدايا نيك جوناس الثمينة لزوجته شوبرا،وعدم نسيانه مناسباتها السعيدة وأبرزها: عيد ميلادها يوم السبت 18 تموز- يوليو حيث أتمت عامها ال38.

وبالطبع لم ينس كعادته نيك جوناس عيد ميلاد زوجته الجميلة النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا ال38 ،فهنأها بطريقته الرومانسية ،ووصفها بأنها أجمل شخص في العالم.

ونشر نيك جوناس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه عبره أكثر من 29 مليون و800 ألف متابع ومتابعة، صورة رومانسية له مع زوجته بريانكا شوبرا وعلّق عليها: "يمكنني التحديق في عينيك إلى الأبد ، وأنا أحبك حبيبي ، فأنت أكثر الأشخاص الذين قابلتهم عمقًا ورعاية وروعة على الإطلاق ، وأنا ممتن للغاية لأننا وجدنا بعضنا البعض عيد ميلاد سعيد جميل".

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وقد تلقى نيك جوناس مئات التعليقات المهنئة له بعيد ميلاد زوجته بريانكا شوبرا،وتلقى أيضاً الكثير من تعليقات الثناء والإطراء من معجباته،ووصفنه بأنه زوج رائع ومثالي،وأن بريانكا محظوظة به.

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ونشرت بريانكا شوبرا بدورها صورة رومانسية لها مع زوجها في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي تملك فيه أكثر من 55 مليون متابع ومتابعة اليوم الأثنين 20 تموز- يوليو،لتعبر عن امتنانها لزوجها نيك جوناس وحبه الكبير لها،وبذله مجهوداً كبيراً طوال الأسبوع الماضي للإحتفال بعيد ميلادها،وشكرته لكل يوم وساعة ولحظة يفكر فيها طوال الوقت،وإنها بذلك أسعد فتاة في العالم،وختمت شكرها بكلمة: أحبك.

والجدير بالذكر أن بريانكا ونيك ككثير من مشاهير هوليوود ساهما في كتابة أغنية للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنهم غناؤها أثناء غسل اليدين، وذلك في إطار نشر الوعي عن أهمية إتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا .

كما ساهما أيضاً بحملة مناصرة عائلة جورج فلويد الذي مات مختنقاً بركبة شرطي عنصري،ونشر نيك جوناس صورة لجورج فلويد طالباً الصلاة والدعاء لروحه،قائلاً أن جريمة قتله لاتغتفر.

وبحكم إقامتها إلى جانب زوجها نيك جوناس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة فإن بريانكا شوبرا تركز عملها الفني في هوليوود.