جيسيكا بيل وجاستين تيمبرليك سعيدان بقدوم طفلهما الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:44 صباحاً - بعد أن نجح الثنائي الفني الشهير جيسيكا بيل وجاستين تيمبرليك بإخفاء خبر الحمل بطفلهما الثاني لأشهر،عبر الثنائي جيسيكا وجاستين عن سعادتهما باستقبال طفلهما الثاني ،ولم يشبعا فضول الألاف من المعجبين ووسائل الإعلام بأي معلومة عن طفلهما ،ولم يكشفا حتى اللحظة عن إسم المولود الجديد أو جنسه، حيث أشارت التقارير إلى أن النجمين سيكشفان عن كل التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتتواجد مع الزوجين الآن كيمبرلي كونرو بيل،والدة جيسيكا بيل،حيث قضت معظم الأسبوع الماضي مع ابنتها وأحفادها منها.

يشار إلى أن جيسيكا بييل البالغة من العمر "38 عاماً" ،وزوجها جاستين تيمبرليك البالغ من العمر "39 عاماً" أنجبا إبنهما الأكبر "سيلاس" ويبلغ من العمر "5 سنوات" عام 2015 بعد مرور ثلاث سنوات على زواجهما،وكان فرحتهما الأولى الكبيرة ،وسعادتهما به جعلتهما يفكران بإنجاب أطفال آخرين.

وقال أحد المقربين منهما: أن جيسيكا بدأت في حياكة الجوارب لطفلها الثاني بسعادة من الآن قبل قدوم الشتاء .

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