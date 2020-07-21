بعد تأجيل الإمبراطور .. محمد رمضان يزيح الستار عن أحدث أعماله

كشف النجم محمد رمضان عن أحدث أعماله الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعلن رمضان عن تأجيل مسلسل الإمبراطور أحمد Advertisements زكي تم لحين التفاوض مع الورثة .. معلنًا عن مسلسل جديد يحمل اسم موسى، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرسي. زكي تم لحين التفاوض مع الورثة .. معلنًا عن مسلسل جديد يحمل اسم موسى، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرسي. يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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