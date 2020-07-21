حمو بيكا : أنا بطالب تصريح للغناء ومش عايز أبقى عضو في النقابة

قال الفنان حمو بيكا أنه يركز حاليًا في أغنياته على الكلمات واختيارها، خاصة مع إدراكه أن حجم الجمهور آخذ في الاتساع والزيادة، وذلك بعكس أغنيات البدايات.
وقال حمو بيكا في برنامج شارع النهار، والتي تقدمة الفنانة ريم البارودي: المزيكا بتاعتنا الناس حباها والكلام بسيط وأي حد في نجاح بيتهاجم .. أنا مكثت في الغناء 5 سنوات والمشاكل حصلت في الأواخر.. أخر سنة أو سنتين.
وبسؤال البارودي له: مش شايف الأغاني بتاعتكم
وتابع: لما اتعرفت في دول العالم وأمريكا بدأت أركز على الكلام واختيار الكلمات، لأن فيه أطفال صغيرة بتسمعني فعمري ماهوصلهم كلام أنا ذات نفسي ماحبش أسمعها، وفي أغانيقديمة أه زمان عملتها لكن ماتجيش تحاسبني عليها دلوقتي لأني قفلت على الحاجات دي وماتجيش ترفضني لأ .. أخر حاجه مع الأستاذ هاني شاكر أني روحت اعتذرت له وهما وصلوا له فكرة عني ماعملتهاش، لكن أنا طالب تصريح للغناء ومش عايز أبقى عضو في النقابة.
كما أعلن الفنان حمو بيكا عن تأسيسه شركة للإنتاج الفني، قائلًا: قررت أعمل الشركة لأن معايا ناس بيأكلوا عيش، لأن دي لقمة عيشنا، وقولت أجمع مجموعة الشباب اللي معايا، وافتتاح الشركة هيكون بعد العيد الكبير، وهي في الإسكندرية، ونجوم المهرجانات يذهبون إلى هناك عادي.
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