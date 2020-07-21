فيديو .. حمو بيكا يتعثر في نطق "باتون ساليه"

أثار مقطع فيديو للفنان حمو بيكا، سخرية من قبل مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد تعثره في نطق باتون سالية.

وظهر حمو بيكا أثناء غنائه أغنية جديدة متعثرًا في قول عبارة باتون سالية بالسمسم، حيث كررها أكثر

من مرة باتون باليه بالسمسم على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو، كما أثار المقطع جدل بين محبيه الذين وصفوه بأنه يمزح لأنه عبر تطبيق تيك توك، ومنهم من وصف حمو بيكا بأنه بالفعل لا نسي كلمة بتون سالية، مما أدى إلى موجة كوميدية.

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يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان احنا عالمريخ، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء الفنانون نور التوت، علي قدورة، عمر كمال، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.