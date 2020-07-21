صور.. وزيرة الثقافة تتابع عروض السيرك القومى

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال حيث شهدت عرضًا لفنون السيرك القومى بمقره الرئيسى بمنطقة العجوزة كما حرصت على التأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على السلامة العامة .

قالت عبد الدايم إن السيرك القومى أحد الأيقونات الثقافية البارزة والتى مضى على تأسيسها ما يزيد عن نصف قرن

من الزمان وحققت الريادة لمصر فى هذا المجال بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية ، مشيرة إلى تواصل عملية تطوير أداء لاعبيه من خلال مركز تدريب فنون السيرك الجارى تأسيسه حاليا استعدادا لانطلاقه ، وأشادت بنجومه الذين يتحملون الكثير من المشقة والعناء للحفاظ على مستواهم الفنى ومهاراتهم الإبداعية بهدف إسعاد الجماهير .

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت ركنا متحفيا خاصا برموز السيرك القومى ضم عددًا من الجوائز والصور الفوتوغرافية النادرة كما شهدت استعراضا لأسماء النجوم الذين شاركوا فى أول عرض للسيرك بعد تأسيسه .

حضر العرض الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى ، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب.

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