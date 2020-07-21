صناع فيلم "ذا وكينج ديد": كورونا يجعله أفضل

ذكر صناع مسلسل الرعب والخيال العلمي The Walking Dead "الموتى السائرون" أن وباء كورونا سيفيد الفيلم المقتبس عن أحداث المسلسل.

وأٌعلِن طرح فيلم مستوحى من "الموتى السائرون" لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بعد انسحاب الممثل أندرو لينكولن عن دور ريك جرايمز في المسلسل واستمراره في الفيلم، وفقًا لموقع "إن أم إي".





وتحدث روبرت كيركمان، العقل المبدع لسلسلة القصص المصورة التي انبثق عنها المسلسل، في وقت سابق عن الفيلم الجديد قائلا: "هناك أشياء كثيرة تحدث في الكواليس، لا أرغب أن يظن أحد أننا في انتظار انتهاء الوباء كي نعمل".

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وأضاف: "على العكس تمامًا لقد استفدنا من الوباء، أعتقد أن كورونا ستجعل كثير من الأفلام أفضل، ومن بينهم فيلم الموتى السائرون، لأن الوباء أتاح لنا فرصة أكبر للعمل عليه والتأكد من أن كل شيء يسير بصورة مثالية".

وأوضح المنتج المنفذ للفيلم، ديفيد ألبرت، أن تصوير الفيلم لا يزال متعطلًا، إلا أن طاقم العمل على أتم الاستعداد للعودة.

ومن المتوقع طرح ثلاثية سينمائية عن الموتى السائرون، ترتكز على شخصية البطل ريك جرايمز، وما حدث له والعلاقة التي تربطه بآن (بوليانا ماكينتوش).