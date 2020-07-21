سينما عائمة على نهر السين.. "شواطئ باريس" يبدأ عروضه

افتتح مهرجان شواطئ باريس هذا العام بتحويل ضفاف نهر السين إلى منصة عائمة لعرض الأفلام في الهواء الطلق، في ظل غياب دور السينما بسبب القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "فويس أوف أمريكا" أن المبادرة جاءت بالتعاون بين شركة إم كيه 2، لدور السينما مع بلدية باريس، للتخفيف عن سكان العاصمة بعد أشهر من الحجر الصحي.

وقالت إليشا كارميتز، الرئيس التنفيذي لشركة إم كيه 2": "نسعى منذ سنوات للخروج بالسينما من القاعات كأداة للترويج السياحي، وبعد أشهر قليلة من الإغلاق اعتقدنا أننا بحاجة إلى وسيلة لإطلاع العالم بأن دور السينما مفتوحة في باريس، وأن باريس هي واحدة من العواصم العالمية للسينما، ولمنحهم الفرصة أيضا بالاستمتاع مع أسرهم في ليلة رائعة.

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وتواجد مشاهدون على متن 38 قارباً، أو على بعض الكراسي المتناثرة على ضفة النهر، لمتابعة الفيلم الكوميدي "Sink or Swim"، وعبر بعضهم عن شعوره بقدر أكبر من الأمان لوجوده في الهواء الطلق.

مهرجان شواطئ باريس هو حدث سنوي يقام في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب حيث يتم إغلاق الطرق على طول نهر السين لتحويل الواجهة المائية إلى شاطئ.

بدأ الحدث عام 2002 بدعم من عمدة باريس برتراند ديلانو، لمساعدة الأفراد على التأقلم مع الصيف الحار في المدينة.