وفاة ابنة الفنان شفيق نور الدين بعد صراع مع المرض

القاهرة - لايف ستايل
توفيت منذ قليل، سمية شفيق نور الدين ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين وشقيقة الفنانة نبيل نور الدين وذلك بعد صراع مع المرض.
ونشر إيهاب ابن شقيقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي سمية شفيق نور الدين.. اللهم ارحمها وادخلها فسيح جناته”.
ويعد الفنان الراحل شفيق نور الدين، من أبرز فناني الزمن الجميل، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية أبرزها “معبودة الجماهير”، “مراتي دمدير عام”، “عدو المرأة”، “أمير الدهاء”، “إسماعيل يس في السجن”، “القاهرة والناس”.
أما نجله الفنان نبيل نور الدين فقدم العديد من الأعمال أبرزها “قيد عائلي”، “قصة الأمس”، “قابيل”، “العصيان”، “عائلة الاستاذ شلش”.
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