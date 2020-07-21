تحويل فيلم "ولاد رزق" إلى مسلسل يعرض في 2021

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"الخليج 365" من بيروت: كشف السيناريست صلاح الجهيني، مؤلف فيلم “ولاد رزق” بجزئيه الأول والثاني، عن تحويله الى مسلسل بنفس الإسم من المقرر بدء التحضير له خلال الفترة المقبلة.
وقال الجهيني إن المسلسل مكون من 8 حلقات، سيتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، تدور أحداثه في عام 2005 أي قبل 10 سنوات من أحداث الفيلم، وسيكون بنفس شخصيات الفيلم، مع وجود شخصيات جديدة”.
أما عن أبطال العمل، فأوضح أنه سيعتمد على الشباب في الفيلم، مع وجود شخصيات معروفة، وسيتم قريباً الإعلان عن أبطال العمل.
وعن إمكانية إنتاج أجزاء أخرى من المسلسل، قال الجهيني إن القصة تسمح بوجود العديد من الأجزاء ولكن ما سيحدد ذلك هو نجاح المسلسل.
يذكر أن فيلم “ولاد رزق 2” شارك في بطولته: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، بجانب ضيوف الشرف: غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
وتبدأ قصة فيلم “ولاد رزق 2” بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
كان الجزء الأول من الفيلم - الذي عُرض في تموز 2015 قد حقّق إيرادات تخطت الـ22 مليون جنيه، ليصبح من أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في ذلك العام، في حين أن الجزء الثاني من الفيلم عرض في آب من العام الماضي 2019، وحقق رقماً قياسياً في شباك الإيرادات بتخطيه لحاجز الـ100 مليون جنيه، ليصبح ثاني أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" الذي تفوق عليه في العام نفسه بملايين عدّة.
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