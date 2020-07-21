شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى: ندمان على عدم العمل مع أبى.. وتعلمت من جدى صلاح ذو الفقار هذه الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - عادل إمام لن يتكرر واسمه أعلى من أى منافسة . - ندمت على عدم العمل مع والدى بسبب "كلام الناس"

فنان من طراز خاص، من عائلة فنية بامتياز، فجده الفنان صلاح ذو الفقار، ووالده المنتج حسن رمزى، لذلك لديه چينات فنية دعمها باختياراته المتنوعة، التى تترك بصمة دائماً في أي عمل فني، هو الفنان شريف رمزي، الذي خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "واكلينها والعة ٢".

وأجرى الخليج 365 معه حديثاً ليعرف تفاصيل تجربة هذا المسلسل، وأيضاً عدة أسرار عن طفولته وكواليس زواجه، والكثير من التفاصيل التى تجدونها في الحوار التالي:

في البداية حدثنا عن نجاح مسلسل واكلينها والعة..

هذه السنة الرابعة التى يتم فيها عرض المسلسل، ويحقق نجاحًا، فأحياناً تكون هناك مسلسلات جاهزة لكنها لا تدخل الموسم، لكننا استطعنا أن نفعل ذلك في 4 سنوات على التوالى، وكان أول عرض له على منصة إلكترونية، وكنا أول من يفعل ذلك في مصر، ففكرة عرض مسلسل على منصة إلكترونية لم تكن مطروحة في ذلك الوقت، ولكنني أدركت أنها المستقبل، وبالفعل المنصات حالياً يُعرض عليها أهم الأعمال.

كيف ترى وجود هذا الكم من ضيوف الشرف في مسلسل واحد؟

يضم المسلسل ما يقرب من 70 نجما ضيف شرف على مدار الحلقات، وجميعهم أسماء كبير مثل حسن الرداد ونيكول سابا وأكرم حسني على سبيل المثال وليس الحصر، كما أن هناك أسماء عديدة تُمثل لأول مرة مثل هشام عباس.وشعرت أن المسلسل بالنسبة لي كأنني أُمثل ٧٠ فيلماً بقصص مختلفة.

الكوميديا في واكلينها والعة مختلفة عن أنواع الكوميديا حالياً.. ما السر في هذا الأمر؟

تجربة الكوميديا في واكلينها والعة مختلفة، أعتبرها من النوع "القديم" المعتمد على المواقف والأحداث، أما حالياً معظم الكوميديا كأنها "إلكترونية" معتمدة على مواقف من السوشيال ميديا والميمز، والتي لا يفهمها كبار السن والأطفال.

جدك النجم الكبير صلاح ذو الفقار، كيف كانت علاقتكما؟

كان مثلي الأعلى، وسببا رئيسيا في تكوين شخصيتي بشكل استثنائي، وأنا أشبهه في كثير من الصفات من أتفه الأشياء لأكبرها، كما أنني وجدت من جدي حنينا وعطاء وحبا ورعاية كبيرة، وكان ينصحني ويحل كل مشاكلي، وعندما علم بموهبتي في التمثيل أصر أن يُنمي فيّ الشخصية الإنسانية قبل الفنية، وكان يحرص على اصطحابي معه في أماكن التصوير، فكنت له أكثر من حفيد و كان يأخذنى تحت ذراعيه دائماً ويسير معي، له الفضل فى تنمية قدراتى الفنية مثل الرسم، وكان يشتري لي كل ما يُنمي موهبتي، فأنا تأسست على يد واحد من أهم الفنانين.

بالرغم من أن والدك من أكبر الموزعين الإنتاجيين في الوطن العربي إلا أنك لم تعمل معه؟

أردت ألا أعيش في جلباب أبي، فكنت أشعر وقتها أنني إن بدأت بالعمل معه سيقول الناس أنني أعتمد على والدي، ولكنه كان مبدأ خاطئ، فأنا خسرته لأنه أنتج أهم الأفلام في مصر.

إذاً كيف جاءت لك فرصة التمثيل، ودخولك المجال؟

كنت أحب الفن التشكيلي، ودخلت كلية الفنون الجميلة، ثم أخذت كورسات تمثيل مع الدكتور محمد عبدالهادي، وأثناء الكورسات قال لي إن المخرج مجدي أحمد علي يبحث عن بطل فى فيلم من إنتاج إسعاد يونس، وبالفعل استطعت أن أكون بطل فيلم أسرار البنات وحقق نجاحاً ساحقاً وقتها، فأخذت ٦ جوائز، والفيلم نفسه حصل على ما يقرب من ٤٠ جائزة.

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ما أكثر دور شعرت بنجاحه وبصمته مع الجمهور؟

أنا أحرص على التعدد والتنوع دائماً، ويمكن أن أقول في السينما أكثر دور أحببته وحقق نجاحاً أبهرني هو شخصية علي في هاتولي راجل، ومنير الخطير في سمير وشهير وبهير، أما عن الدراما فأكثر شخصية هي مصطفى زهران في العراف.

بمناسبة العراف، قلت سابقاً إنك تريد تجسيد السيرة الذاتية لعادل إمام، لماذا الزعيم تحديداً؟

لأن الزعيم أكبر نجم جاء في تاريخ العالم وليس مصر وحدها، فهو مايكل جاكسون العرب، ولديه استمرارية قي البطولة والإيرادات أكبر من نجوم عالمية.

كيف تعرفت على الفنانة ريهام أيمن وكواليس زواجكما؟

زواجي من ريهام أيمن، تعتبر أغرب قصة حب وزواج في تاريخ الوسط الفني، فقد بدأت علاقتنا في مسلسل "العراف"، على عكس شائعات الوسط الفني، ثم فيلم هاتولي راجل، وكنت أخفي علاقتنا ولم أصرح لها بحبي لأني كنت أخاف من فكرة رفضها لي، إلى أن شعرت أنها تبادلني نفس الشعور، وتقدمت لخطبتها بعد ذلك.

هل بالفعل أجبرتها على الاعتزال عن التمثيل كما أشيع؟

ريهام ابتعدت عن الوسط الفني من تلقاء نفسها، وليس كما أشيع أنني أجبرها على الأمر، بل هى من أقدمت على هذه الخطوة بعد إنجابها ورغبتها في الاعتناء بابنيها.

حدثنا عن فيديوهات التيك توك التي أحدثت ضجة كبيرة..

أجاب ضاحكاً، قبل أن أتحدث عن الفيديوهات سأشرح ما حدث لي فى الحظر، فلا أحد رأى مع أولاده ما رأيت، قبل الحظر كانوا يذهبون للحضانة، ولكن بعد جلوسنا جميعاً بالمنزل، أصبح يأتي لي رمزي ابني بالبلاطة بعد أن خلعها، وأصحى على مياه غرقت غرفة النوم بسببهما، مما جعلني أتجنن أنا وريهام ونعمل هذه الفيديوهات.

في النهاية هل تحضر لأعمال جديدة؟

هناك فيلمان من النوع الكوميدي وسيكونا بطولة جماعية، ولكن تفاصيلهما لم تكتمل بعد، فمازال المخرجون في مرحلة الوقوف على الأبطال الرئيسية الأخرى.