شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى برفقة والدته: البركة كلها ست الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمود العسيلي صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق على الصورة: "البركة كلها ست الكل".

وأحيا النجم محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة" والذى يستضيف عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تواجد فيروس كورونا، والحفاظ عليهما بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

النجم محمود العسيلى قدم خلال حفله أغنية "الليلة"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار أكثر من ساعة متواصلة منها، يا ناس، فوقى، مش مضمون، ملايين، حلم بعيد، في حتة تانية، عايشين، طلع الحلو وبس، أنت تقدر، ابن مصر، وجع الهوى، وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "تررم".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، وتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.