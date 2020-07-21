شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يغنى من كلمات أحمد السقا مجددا بعد نجاح "مالك يا ‏ترى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرر المطرب محمد نور تعاونه مع النجم أحمد السقا، ويغنى أغنية ‏جديدة من كلماته بعد نجاح أولى تجاربهما "مالك يا ترى"، والأغنية ‏الجديدة بعنوان "المرة دى" يقول مطلعها: "المرة دى أنا هتكلم وأنتى ‏هتسمعى.. أنا مطلبتش منك إنك ترجعى".‏

وفاجأ المطرب محمد نور نجم فريق واما متابعيه عبر حسابه على ‏إنستجرام من خلال الكشف عن أغنية "مالك يا ترى"، حيث قام ‏بغناء مقطع من الأغنية الجديدة الذى أوضح أن كلماتها من تأليف ‏النجم أحمد السقا، حين قال خلال الفيديو: "الأغنية من تأليف ‏صديقى وأخويا النجم الكبير أحمد السقا ولحنى وتوزيع محمد علام، ‏وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر أنوار".‏

على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق‎.‎

والأغنيه الثالثة تحمل اسم "عاليا"، وهى من كلمات مايكل توفيق، ‏ومن ألحان محمد غريب، وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الرابعة بعنوان ‏‏"مليت"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد شفيق‏‎.‎

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من ناحيه أخرى طرح نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، علي ‏يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان ‏محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر ‏الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، ‏من إخراج أحمد البابلى‎.‎

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ‏ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن ‏والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" ‏و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" ‏و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" ‏و"اتاثرت بيك‎".‎