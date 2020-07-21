شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم" 30 مارس": انتهينا من نصف مشاهد العمل والتصوير يسير بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أحمد خالد موسى ل الخليج 365، ان معدلات تصوير فيلم "30 مارس" للنجمة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى وخالد الصاوى تسير بشكل طبيعى، مشيرآ إلي أنه انتهى من 50% من التصوير ، لافتآ إلي أنه من المتوقع أن ينتهى التصوير خلال 4 أسابيع علي أقصى تقدير، وأوضح أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، لافتآ إلي أن الشركة المنتجة تحري ابرام بعض التعاقدات مع بعض ضيوف الشرف وسيتم الاعلان عنهم تباعا.

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فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.‎ ‎

دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"،المقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى‎.