شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم ويرفع مدربه 10 مرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من داخل الجيم، لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وظهر الفنان أحمد زاهر في مقطع الفيديو داخل صالة الجيم مع المدرب الذي وقف على قدم الفنان أحمد زاهر خلال التمرين ولم ينزل إلا بعدما رفعه "زاهر" 10 مرات مستعينا بالجهاز الرياضي، فيما علق أحمد زاهر قائلا :"فرهدتني يا بوالنجا".



أحمد زاهر والمدرب في الجيم

وعلى صعيد آخر، يستعد النجم أحمد زاهر لتصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، ويظهر أحمد زاهر في شخصية قريبة من شخصية "فتحى" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومتزوج من هيدي كرم ويحدث مشاكل بينهما بسبب زيجة ثانية في السر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى مطلع أغسطس المقبل.

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أحمد زاهر والمدرب في الجيم

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.



أحمد زاهر والمدرب في الجيم

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مشاركته في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في بطولته كل من روجينا ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، وإدوار، ورحاب الجمل وأخرون من النجوم.