شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة لخطوبة شام ابنة الفنانة أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة شهدتها أسرة الفنانة أصالة نصري في الآونة الأخيرة لاحتفالها بخطوبة ابنتها شام الذهبي على الدكتور معتز نصير، فيما تلقت الفنانة أصالة العديد من التهاني من نجوم الفن لهذه المناسبة السعيدة.

وأظهر مقطع فيديو جديد، شام الذهبي ابنة أصالة وهي ترتدي فستانا أبيض وتنزل من السلم على أنغام أغنية "هيقولك" الفنانة أصالة، مرددة كلماتها :" في عيونه دى الملايكة والجنة والسحاب وإتنين لمون وشجرة".



شام الذهبي (1)

وفي وقت سابق، احتفلت شام الذهبى، ابنة الفنانة السورية أصالة نصرى، بنشر أول صور من الحفل العائلة لخطوبتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث جمعت الصورة الأولى جميع أفراد الأسرتين، بينما ظهرت فى الثانية برفقة خطيبها الدكتور معتز نصير، وهو يقبل رأسها، وكتبت شام فى تعليقها على الصور، "الأسرة تتحسن، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لى جانبًا مختلفًا فى الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير".



شام الذهبي (2)

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يأتى هذا بعد ساعات من إعلان الفنانة أصالة خطوبة ابنتها شام الذهبي، مساء الأحد، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من خطوبة ابنتها شام، كما تداوله رواد السوشيال ميديا.



شام الذهبي (3)

وحرص عدد من الفنانات على تهنئة شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة على خطوبتها على الدكتور معتز نصير، متمنيات لها حياة سعيدة، وهنأتها النجمة منى زكى قائلة:" مبرووك وتستاهلى كل السعادة فى العالم بحبك"، وهنأتها النجمة هند صبرى قائلة:"مبروك حبيبتى تستاهلى كل السعادة و الجمال فى العالم"، وقالت درة:" مبروك حبيبتى"، وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى:" روح قلبى إنتى ألف مليون مبروك تستهيلى كل حاجه حلوة"، وكتبت الفنانة كندة علوش:" مبروك حبيبتى"، كما هنأتها كل من الفنانة إيمان العاصى وليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف و الفنانة مى الغيطى و الفنانة هدى المفتى.