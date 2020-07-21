شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يكشف عن مشاركته بأغنيتين فى ألبوم إليسا الجديد:مستنيه أكتر منكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر أمير طعيمة، عن مشاركمته بأغنتين في ألبوم الفنانة إليسا الجديد وهما " أنا شبه نسيتك"، و " حبة إهتمام"، موضحا أنه في انتظر الألبوم أكثر من الجمهور.

وكتب أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:" ردا علي سؤالكم عّن الاغاني الخاصة بي في ألبوم صديقتي العزيزة الفنانة الكبيرة إليسا، مشارك بأغنيتين بحبهم جدا:"أنا شبه نسيتك ألحان وليد سعد جمعة، حبة اهتمام ألحان زياد برجى و الاغنيتين من توزيع أحمد إبراهيم .. أنا شخصيا مستنيهم و مستني الألبوم كله أكتر منكم".



أمير طعيمة عبر تويتر

وكان احتفل الشاعر أمير طعيمة، بنجاح أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، بوصولها لعدد مشاهدة أكثر من 8 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام من طرحها، عبر القناة الرسمية للمطرب بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ونشر طعيمة صورة بوستر الكليب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "#عدى_الكلام 8 مليون مشاهدة في 3 ايام".

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وكان إليسا، قالت فى وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلى رزق الله ومن كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى.