شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق "باتون ساليه بالسمسم هات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أن حمو بيكا لم يكن قادرا على نطق عبارة "باتون سالية بالسمسم هات".

وظهر حمو بيكا في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسميم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.

وقالت إحدى المغردات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقا على الفيديو ساخرة :"لا مش اضحك لوحدي.. والله بحس أن حمو بيكا أطيب خلق الله ودمه شربات.. وباتوباليه بالسمسم هاتهات"، فيما قال آخر :" آخر ابداعات حمو بيكا اجدعان"، بينما علق آخر :" أجمل ما قال حمو بيكا "وباتون باليه بالسمسم هات".

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وفي وقت سابق، ‏نفى حمو بيكا، ما تردد فى الساعات الأخيرة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول طعنه فى مشاجرة وحجزه فى ‏غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.‏ وقال "بيكا"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": الكلام ده محصلش ‏وأنا فى المصيف قاعد بالشورت على البحر".‏

وأضاف بيكا، أن أحد الأشخاص فى القاهرة هو من يقف وراء تلك ‏الشائعات للنيل منى.. متخفوش عليا أنا بخير".‏

يذكر أنه بعد قرارات رئيس الوزراء اليوم، بعودة الحياة تدريجيا وفتح ‏المقاهى والمطاعم بنسبة 25%، يوم السبت القادم، عاد جمهور ‏السوشيال ميديا لتداول فيديو قديم لمطرب المهرجانات حمو بيكا، ‏تحدث خلاله أنه أول من تنبأ بنهاية الحظر يوم السبت، حيث كان ‏الحديث فى الفيديو عن انتهاء الحظر وفيروس كورونا يوم السبت، ‏و تم تداول الفيديو بكثرة على السوشيال ميديا بشكل كوميدى.‏