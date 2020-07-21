شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى نجوم الغناء فكرة التمثيل؟ راغب علامة ومروان خورى وإيهاب توفيق يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات الماضية فى الدراما والسينما، اتجاه عدد كبير المطربين لخوض تجربة التمثيل، والمشاركة بعدد من الأعمال الفنية ومنهم: النجم تامر حسنى الذى حقق نجاح كبير من خلال سلسلة طويلة من الأفلام أخرها فيلم "الفلوس"، ليتجه عدد آخر من المطربين الشباب مؤخرا للتمثيل منهم المطرب محمد رشاد، والذى قدم أولى تجاربه من خلال مسلسل "ليالينا 80"، ودياب وأحمد الشامى بمسلسل "فرصة تانية"، وهيفاء وهبى وأحمد فهمى فى مسلسل "أسود فاتح" وغيرهم، وفى التقرير التالية يرصد ”الخليج 365” رأى عدد من كبار المطربين عن التمثيل، وتخوفهم من خوض التجربة.

راغب علامة

أكد النجم اللبنانى راغب علامة أنه حتى الآن لم تأته فكرة جيدة وليس له طموح فى عالم التمثيل، موضحا أنه مشغول بحفلاته الغنائية.





إيهاب توفيق

قال المطرب إيهاب توفيق إن هذا الأمر عرض عليه فى السابق مرات عديدة، ولكنه لم يشعر بقدرته على تنفيذه، معلقا: "ربما أقوم بالتمثيل فى الكليبات المصورة، ولكن مدة الكليب تتراوح ما بين 4-5 دقائق، أما التمثيل بشكله الاحترافى فأنا لا أتخيل نفسى فيه، لكن لا أحد يعلم ماذا ممكن يحدث فى الأيام المقبلة".

أحمد جمال

المطرب أحمد جمال قال إن خطوة التمثيل خطوة مهمة ولكنها تحتاج لتخطيط لأن الغناء يأخذ الكثير من وقتى، مضيفا: أتمنى دخول المجال سواء بالسينما أو الدراما، خاصة أن هناك تشجيعا كبيرا لى، ومع كل كليب جديد أطرحه أجد أن هناك دعما وإصرارا على دخولى مجال التمثيل، كما تلقيت أكثر من عرض لكنها قيد الدراسة، ولم أعط أى قرار فى هذا الموضوع حتى الآن.

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مروان خورى

تحدث المطرب مروان خورى عن تجربة التمثيل قائلا: "لا أمانع فى خوض تجربة التمثيل، بالعكس أنا أحب الأفلام الغنائية، وأعشق أفلام عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهما من المطربين الكبار، الذين قدموا أفلاما غنائية ناجحة، ولكن أرى هذه النوعية حاليا أصبحت قليلة، ولا يقدمها سوى القليلين، ولعل أبرزهم المطرب تامر حسنى الذى أعتبره أفضل من قدم هذه النوعية".

محمد عدوية

أكد محمد عدوية أنه مازال خائفا من خوض مجال التمثيل، حيث قال: "إننى لست ممثلاً وأخشى التجربة فرغم الأعمال الكثيرة التى عرضت عليا للمشاركة فيها مازلت قلقاً من فكرة التمثيل فأنا نجحت فى الغناء واستطعت أن أترك بصمة لجمهورى".

سعد رمضان

وصرح المطرب سعد رمضان بأنه يفكر فى دخول عالم التمثيل لكن بشروط، مضيفا: إذا كان شيئا سيضيف لرصيدى الفنى ولن يأخذ منه سأوافق، خاصة أن التمثيل يحتاج لمجهود ولوقت، فمثلا تصوير الكليب يأخذ يوم أو يومين ومع ذلك نشعر بالتعب، فما بالك بالوقوف لمدة شهرين أو ثلاثة، طبعا شىء صعب جدا، وأنتظر أن تأتينى فرصة لا تعوض حتى أستغلها.