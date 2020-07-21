شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة عرض منزل "Golden Girls" للبيع .. شوف صوره من الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مسلسل " Golden Girls " واحدا من أشهر المسلسلات التي عرضت في فترتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، حيث استطاع العمل أن يحقق نجاحا مذهلا وشعبية كبيرة حول العالم، حتى أنه ما زالت الكثير من مشاهده عالقة بأذهان متابعيه.

عٌرض منزل " Golden Girls " الذي كان بمثابة أحد أشهر الديكورات الخارجية في التلفزيون للبيع الآن ، وذلك حسب موقع " توداي " ، فعلى الرغم من أن معظم مشاهد المسلسل التلفزيوني "The Golden Girls" تم تصويره على خشبة المسرح ، إلا أنه تم تصوير اللقطات الخارجية في هذا المنزل الرائع الموجود في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية .



من داخل المنزل من داخل المنزل

كشف الموقع أن الملاك الأصليين للمنزل المكون من أربع غرف نوم وثلاثة حمامات قرروا أن يقوموا ببيعه مقابل ما يقرب من 3 ملايين دولار ، و تسمح الأسقف العالية والجدران الزجاجية بدخول الكثير من الضوء للمنزل خلال النهار، وقد أشار جيمس باري ، نجل أصحاب المنزل الأصليين أن هناك عدد كبير من الاهتمام بهذا المنزل .



من داخل المنزل من داخل المنزل

فالمنزل الذي بني في عام 1955 يمتد على مساحة 3000 قدم مربع تقريبا ويقع على مساحة ربع فدان، و المنزل مستوحى من الهندسة المعمارية والتصميم المميزة في هاواي في منتصف القرن .

وقال باري أنه على الرغم من عرض الجزء الخارجي فقط من المنزل في احداث المسلسل الشهير إلا أن المعجبين يتوقفون كثيرا لالتقاط الصور هناك ، وقال مازحا: "كان هناك الكثير من الاشخاص يطرقون الباب ويسألون ما إذا كانت "Golden Girls " موجودات هنا أم لا .

Advertisements















