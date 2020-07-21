شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: الجمهور والمايك والحفلات أكتر 3 كلمات وحشونى الفترة اللي فاتت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب خالد سليم، عن اشتياقه إلى الحفلات أثناء توقف الذى دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى ضرب العالم، حيث وقف الحفلات الجماهيرية لمنع تفشى الوباء.

ونشر خالد سليم، عبر حسابه بموقع تويتر، صورًا لإحدى حفلاته، وعلق قائلاً: "الجمهور.. المايك.. الحفلات أكتر 3 كلمات وحشوني الفترة اللي فاتت إن شاء الله الفترة دي تخلص ونرجع نتجمع من تاني ونغني سوا".



خالد سليم عبر تويتر

وكان وجه النجم خالد سليم الشكر إلى متابعيه وجمهوره، بعد التفاعل على "التحدى" الذى أطلقه منذ عدة أيام على تيك توك، ونشر خالد سليم، مقطع، على انستجرام، وهو يشكر الجمهور، قائلا، "سعيد بردود الأفعال على التحدى الذى أطلقته على تيك توك، وسعيد بالفيديوهات الكتيرة .. ووصلوها لأنها تكون ترند وان شاء الله يكون فى حاجات اكتر .. وهتابع كل الناس اللى بتنزل فيديوهات وهنزل الفيديوهات على انستجرام وبشكرهم .. والتحدى اللى جاى يكون أقوى .. استنونى"، وعلق على ألفيديو، "رسالة لأجمل جمهور فى كل مكان..متابع كل فيدوهاتكم فى تحدى اللى فات مات علة تيك توك فى مصر ولبنان والوطن العربى"

يشار إلى أن أغنية اللى فات مات من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.