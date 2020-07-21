شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكى ويشارك في رمضان بـ"موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذى يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، لحين التفاوض مع الورثة، وقرر أن يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى"، من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكتب محمد رمضان منشورًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "تم تأجيل مسلسل "أحمد زكي" لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي".

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يذكر أن النجم محمد رمضان طرح منذ أيام قليلة أغنية "تيك توك" مع النجم العالمى سوبر ساكو وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.