شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تعرض منزلها للبيع مقابل 6.8 مليون دولار.. شوف صور البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت النجمة العالمية بريتني سبيرز منزلا من المنازل التي تقتنيها للبيع ، وهو موجود في بيفرلي هيلز ، و كانت النجمة الشهيرة مقيمة بهذا المنزل من عام 2007 و حتي عام 2012 .

فحسب موقع " توداي " أن مساحة المنزل تبلغ 7،453 قدم مربع والذي يضم ست غرف نوم وسبعة حمامات ومساحة خارجية رائعة كاملة مع " حمام سباحة " و SPA إضافة الى سينما منزلية .



منزل بريتني سبيرز منزل بريتني سبيرز

و قد تم إدراج العقار في نهاية يونيو على Homes.com و أعلنت سبيرز انها قررت بيعه مقابل 6.8 مليون دولار ، والمنزل الذي بني في عام 2001 ، يتميز بهندسة معمارية على الطراز المتوسطي يبهر كل من يراه سواء من الداخل أو الخارج .



منزل بريتني سبيرز منزل بريتني سبيرز

يذكر أن "لين سبيرز" والدة النجمة العالمية بريتني سبيرز تريد أن تكون أكثر اطلاعا على الشئون المالية والثقة لابنتها بريتني سبيرز ، حيث قدمت والده سبيرز البالغة من العمر ( 65 عام ) عددا من المستندات إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين لتلقي إشعار خاص بشأن "جميع الأمور" المتعلقة بالشق المالي لابنتها ، وذلك وفقا لمجلة " The Blast " .

وكانت في البداية تخضع أموال بريتني لرقابة والدها جيمي البالغ من العمر ( 68 عام ) والذي قرر أن يتخلي عن هذه المهمة في سبتمبر 2019 بحجة مشاكله الصحية المستمرة وتم تسليم هذه المهام الي جودي مونتجمري لتكون وصية على بريتني بديلاً له، وتتولي مؤقتًا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي.

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و تعمل جودي كـ" واصي" منذ سبتمبر الماضي، وقد أمر القاضي بتمديد فترة الوصاية المؤقتة حتى 22 أغسطس المقبل، وقد حدث هذا التمديد بسبب إغلاق المحاكم وسط الأزمة الصحية المستمرة وهي انتشار فيروس كورونا "covid19"، وهو ما أكده موقع People ، وبصفتها الوصاية علي بريتني سبيرز فقد تتمتع جودي بالقدرة على التواصل مع الطاقم الطبي الخاص بالنجمة الشهيرة ولديها إمكانية الوصول إلى أي وجميع السجلات الطبية إضافة الي إمكانية الوصول إلى السجلات والتقارير النفسية.



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منزل بريتني سبيرز (2)



منزل بريتني سبيرز (3)



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