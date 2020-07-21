نوال الكويتية لملك السعودية: "خطاك السوء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعت الفنانة نوال الكويتية، لخادم الحرمين الشريفين وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد تعرضه لوعكة صحية الإثنين.
ونشرت "نوال" صورة للملك سلمان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "سلامتك يا بو فهد، الحمد لله على سلامتك وخطاك السوء يا والدنا، أجر وعافية إن شاء الله".
وتعرض ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوعكة صحية الإثنين.
وتستعد الفنانة الكويتية، لطرح أغنيتها الجديدة "يا شمعة الدنيا" وهي من كلمات عالية الحساوي، ألحان أنور عبدالله، توزيع عدنان عبدالله، هندسة صوت فهد الحداد
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