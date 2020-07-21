أحمد العوضي يشارك جمهوره بفيديو من تدريبات "البوكسينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من تدريباته اليومية المكثفة، الذي يخضع لها في "البوكسينج".

وظهر العوضي في الفيديو أثناء تدريبه على بعض الحركات، من داخل إحدى الصالات الرياضية.

ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".

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المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي وناهد رشدي عدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

والعمل تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

وشارك العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مها نصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي