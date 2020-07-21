أحمد زاهر ينشر فيديو من تدريباته في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "زاهر" في الفيديو وهو يمارس تمريناته الرياضية من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم"، وعلق :"فرهدتني ياأبو النجا".

وينتظر "زاهر" عرض فيلم "زنزانة 7"، من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

Advertisements

ويشارك في بطولته نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.

وحقق الفنان أحمد زاهر نجاحًا كبيرًا في مسلسل "البرنس"، الذي عرض رمضان الماضي 2020.

مسلسل"البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، رحاب الجمل، ريم سامي، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.