محمد رمضان يعلن تأجيل "الإمبراطور" ويشارك بـ"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: كشف النجم محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة. وأعلن أنه يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى". وكتب محمد رمضان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم تأجيل مسلسل "أحمد زكي" لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي".

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