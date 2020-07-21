سوسن بدر أنيقة ونسرين طافش في جلسة تصوير جديدة.. 10 لقطات للنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلية تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بفستان أزرق أنيق.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأجواء "وردية" من أحدث جلسة تصوير لها.

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ماريتا عاصي الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس في فناء حديقتها.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بلوك أنيق حاز على إعجاب جمهورها.

فاطمة ناصر

نشرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال وحقيبة تحملها على ظهرها.