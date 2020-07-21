هكذا احتفل نجل مها أحمد بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرص عادل مجدي كامل، نجل الفنانة مها أحمد، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته.
ونشر عادل، صورة مع والدته مع التورتة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "كل سنة وانتي طيبة يا كل حياتي.. ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك.. وتفضلي دايماً جنبي ومعايا، وتفضل ضحتك ماليا كل حاجة في دنيتي يا أحلى وأحن وأطيب وأجمل وأخف دم، وألذ أم في الدنيا".
الفنانة مها أحمد، ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.
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