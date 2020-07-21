مصطفى حجاج يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرص الفنان مصطفى حجاج، على تهنئة متابعيه وجمهوره بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
وكتب حجاج، عبر حسابه على تويتر، : "أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غدٍ الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات.. والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير".
يذكر أن، الفنان مصطفى حجاج، شارك في موسم دراما رمضان الماضي بغناء تتر مسلسل "خيانة عهد"، وهى من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي.
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