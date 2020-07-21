بـالفيديو .. مصطفى خيرى يغني الشوق لمادلين طبر في "حلوة يا دنيا"

أكد المطرب الشاب مصطفى خيرى أنه يستعد لطرح أغنيته الجديدة خلال فترة عيد الأضحى حيث انتهى منها الأيام الماضية.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج حلوة يا دنيا على قناة تن أنه انتهى من الأغنية خلال الفترة الماضية والتي تعاون

فيها مع الملحن وائل عقيد وكلمات عاصم حسين وتوزيع كريم سالم .

واستكمل حديثه قائلا: "قدمت من قبل العديد من الأغاني ومنها ألوان خشب ودبلتين"، مشيرا إلي أنه رغم دراسته

في كلية الحقوق إلا أنه درس في تربية موسيقية وبيت العود من شدة حبه للموسيقى.

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وشارك "مصطفى" النجمة مادلين طبر في غناء أغنية الشوق للراحل محمد فوزي .

وكان الفنان مصطفى خيرى قد حل ضيفا علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والاثنين علي قناة تن.