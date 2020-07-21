عفاف مصطفى: أنا فى سن الستين ولا أسعى للشهرة

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إنها لا تسعى للشهرة مطلقًا عندما قامت بانتقاد الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل على تصفية حساب ولكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لـ أبو زهرة، وتابعت: أنا فى سن الستين

ومعنديش صحة للشهرة في هذا السن .. حبيت أخد بتارى فربنا جزاني وده درس ليا لا يمكن أن أنساه.

وأضافت عفاف مصطفى، خلال لقاء عبر زووم، ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر

القناة الأولى المصرية، أن تصريح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عندما قال حسبى الله ونعمة الوكيل، أوجعها بشدة، وتابعت: كلمته وجعتنى جدًا .. لأن ابنتي منهارة.

ووجهت عفاف مصطفى رسالة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ناشدته خلالها أن يتقبل اعتذرها، وتابعت: أنا اسفه أنى صفيت حسابى وبعتذر ليك تاني وتالت ورابع و متزعلش يا حبيبي.