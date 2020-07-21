عفاف مصطفى: عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير وعلاقتي بالسوشيال ميديا ضعيفة

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان لحظة غضب، وتابعت: أنا كنت موجوعة وفي ساعة الغضب قلت ما قلت وأنا بعتذر لأستاذي الفاضل عبد الرحمن أبو زهرة .. ومكنتش أفكر أن حد هيشوف إللى كتبته.
وأضافت عفاف مصطفى، خلال لقاء عبر زووم، ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي،عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب ما فعلته مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونادمة على ذلك، وتابعت: مكثت 4 أيام من غير نزم .. وأنا كنت حادة فى تعبيري ولكن مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل لكدا.
وأوضحت عفاف مصطفى، أن إبنتهااختصمتها بسبب ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وتابعت: أنا علاقتي بالسوشيال ضعيفة جدًا .. أنا مكنتش أعرف معنى كلمة تريند إلا بعد ما كتبته .. أنا مضايقة جدًا.
وأعربت الفنانة عفاف مصطفى، عن حزنها الشديد تجاه ما حدث، وتابعت: الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير .. وأنا بعتذر للفنان وابنتى التى انهارت بسبب الهجوم عليا، حيث ترفض لقائي أو الحديث معي منذ 4 أيام.
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