ليلى علوي: فيلم المغتصبون تعبني نفسيًا بس عملته وكأني باخذ ثأر للبنات

قالت الفنانة الكبيرة ليلى علوي أن فيلم المغتصبون، والذي كان في عام 1989 رغم كونه من الأفلام المهمة التي ناقشت العنف ضد المرأة إلا إنها من أكثر التجارب قسوة بالنسبة لها على الصعيد النفسي قائلة: كانت تجربة صعبة وقاسية وأثرت عليا نفسيًا .. لكني إستشعرت المسؤولية وقتها لأقدم مثل هذا

العمل الذي يرصد العنف ضد المرأة وكافة عناصر العمل وقتها إشتغلنا بجد لأننا حسينا وقتها إننا بناخد بالتار للمرأة.

وإستطردت ليلى علوي في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث قائلة: فيلم بيرصد قصة إغتصاب

حقيقية من واقع تحقيقات على خلفية قضية وتم تصويره بحرفية بدون خدش للحياة ولكن نجحنا في إيصال رسالة مهمة حول قضية الاغتصاب وطالبنا خلاله بعقوبة الإعدام للمغتصب وحصل بعدها الحمد لله.



مشيرة إلى أن الفيلم كان يرصد أحداثًا حقيقية لامساندة المرأة نافية أن يكون له أهداف أخرى مؤكدة أن والدة الفتاة صاحبة قصة الفيلم كان على درجة عالية من الوعي واصر على أخذ حق إبنته .