ليلى علوي : لا قانون ولا شريعة ممكن تبرر التحرش

علقت الفنانة الكبيرة ليلى علوي على قضية التحرش والربط بين ملابس الفتاة وحدوث التحرش قائلة: لاقانون ولاشريعة تبرر التحرش .. ماينفعش نؤذي ولانجرح بعض. وتابعت ليلى علوي في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث Advertisements قائلة: التحرش له درجات وأشكال كثيرة بداية من اللفظي ونهاية بالجسدي فليه نجرح بعض ؟ وأشادت علوي بجهود الدولة في مكافحة التحرش وخطواتها الجادة لاسيما في الفترة الأخيرة. قائلة: التحرش له درجات وأشكال كثيرة بداية من اللفظي ونهاية بالجسدي فليه نجرح بعض ؟ وأشادت علوي بجهود الدولة في مكافحة التحرش وخطواتها الجادة لاسيما في الفترة الأخيرة. وعلقت ليلى علوي على أزمة أسماء شريف منير قائلة: أنا بحيي الفنان شريف منير على وقفته مع بنته لأن مش دور الأهل يخبوا نفسهم ويحطوا رأسهم في الرمل زي النعام .. إحنا مش بنعمل حاجة غلط .. بتكلم على البنات والستات الي بينزلوا يشتغلوا ويشقوا بإختلاف ملابسهم .. وأنا بحيي الفتيات الي بدأوا يتكلموا دلوقتي عن القصة. أسماء شريف منير قائلة: أنا بحيي الفنان شريف منير على وقفته مع بنته لأن مش دور الأهل يخبوا نفسهم ويحطوا رأسهم في الرمل زي النعام .. إحنا مش بنعمل حاجة غلط .. بتكلم على البنات والستات الي بينزلوا يشتغلوا ويشقوا بإختلاف ملابسهم .. وأنا بحيي الفتيات الي بدأوا يتكلموا دلوقتي عن القصة.

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