ليلى علوي : أمي علمتني أن اللبس المناسب في المكان المناسب

قالت الفنانة الكبيرة ليلى علوي أنها جريئة في إختيار الألوان في ملابسها لكن ليس في الموديلات قائلة: أنا جريئة في إختيار الألوان إللي هلبسها لكن في الموديلات لأ .. وطول عمري قبل مانزل الشارع بأخذ بالي من لبسي جيدًا .. لأن أمي علمتنيأني البس اللبس المناسب في المكان المناسب.
وتابعت ليىل في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث قائلة: ممكن ألبس أي حاجة بس كل لبس له مكانه لبسالبحر في البحر .. طول عمري كده.
وحول ملابس السينما والتلفزيون قالت ليلى علوي طول مسيرتي الفنية وملابسي في أدواري بخرج منها لله لكن لازم أحتفظ بأي لبس من الشخصية الي قدمتها ومحتفظة بفساتني في جميع أدواري بالأخص سمع هس والمصير وحديث الصباح والمساء وبنت من شبرا، كاشفة أنها خصصت مكانًا في منزلها لتخزين هذه الملابس.
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