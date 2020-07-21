سعد لمجرد يتصدر توب 5 أنغامي بمصر والمغرب بأغنية عدي الكلام

بعد أقل من أسبوع على طرح أغنية عدى الكلام للفنان سعد لمجرد تصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بتوزيعها توما قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.
عبر ستورى من إنستجرام أنغامي وعبر عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.
واحتفالا بطرح الأغنيه وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام لمجرد بمشاركتها مع متابعيه
كما احتلت أغنيه أدهم نابلسي "هذه انت وهذا أنا" المركز الثاني، وحل في المركز الثالث
وليد عوض بأغنية "شو بعملو" واستقر أمجد جمعه في المركز الرابع بأغنية "أنا لما
وأنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.
وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.
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