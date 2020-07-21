ليلى علوي : أنا اتغيرت في الشكل والسن لكن جوايا زي ما أنا

كشفت الفنانة ليلى علوي عن كواليس مقارنتها لخطوط الموضة في التسيعنيات والآن عبر حسابها على إنستجرام قائلة: الموضوع جاء صدفة كنت قاعدة بقلب في ألبومات الصور القديمة فقررت أضعها خاصة أن جماهير السوشيال بتحب الصور دي، بالاضافة إلى أنني فوجئت قبل حلول موسم الصيف 2020 أن كل

موضة الثمانيات والتسعنيات رجعت مرة آخرى الفساتين الواسعة والأكمام المنفوشة وذلك قررت التعليق.

وتابعت ليلى في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث قائلة: لدرجة أن عندي ملابس قديمة من الثمانيات والتسعنيات

Advertisements

محتفظة به ولما وجدت الموضة رجعت قلت ممكن البسها مرة آخرى .. صحيح أنا إتغيرت في الشكل والسن في صوري في الفترة دي ودلوقتي بس جوايا زي ما أنا وإلي يعرفني شخصيًا يفهم ده .

وكشفت الفنانة الكبيرة ليلى علوي أن محادثة تليفونية جرت بينها وبين الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا قالت لها فيها: كلنا عارفين أنك زي مانتي ماتغيرتيش من جواكي .