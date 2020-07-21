فن ومشاهير

ليلى علوي : أنا اتغيرت في الشكل والسن لكن جوايا زي ما أنا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت الفنانة ليلى علوي عن كواليس  مقارنتها  لخطوط الموضة في التسيعنيات والآن عبر  حسابها على إنستجرام  قائلة: الموضوع  جاء صدفة كنت قاعدة بقلب في ألبومات الصور القديمة فقررت أضعها خاصة أن  جماهير السوشيال  بتحب الصور دي، بالاضافة إلى أنني فوجئت  قبل حلول موسم الصيف 2020  أن كل

موضة الثمانيات والتسعنيات رجعت مرة آخرى الفساتين الواسعة والأكمام المنفوشة  وذلك قررت التعليق.

 

وتابعت ليلى   في مداخلة عبر تطبيق زووم  مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث قائلة: لدرجة أن عندي ملابس قديمة من الثمانيات والتسعنيات

Advertisements
محتفظة به  ولما وجدت الموضة رجعت قلت ممكن البسها مرة آخرى .. صحيح أنا إتغيرت في الشكل والسن في صوري في الفترة دي ودلوقتي بس جوايا زي ما أنا وإلي يعرفني شخصيًا يفهم ده . 

 

وكشفت الفنانة الكبيرة ليلى علوي أن محادثة تليفونية  جرت بينها وبين  الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا قالت لها فيها: كلنا عارفين أنك زي مانتي ماتغيرتيش من جواكي .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي : أنا اتغيرت في الشكل والسن لكن جوايا زي ما أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا