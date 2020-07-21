كشفت الفنانة ليلى علوي عن كواليس مقارنتها لخطوط الموضة في التسيعنيات والآن عبر حسابها على إنستجرام قائلة: الموضوع جاء صدفة كنت قاعدة بقلب في ألبومات الصور القديمة فقررت أضعها خاصة أن جماهير السوشيال بتحب الصور دي، بالاضافة إلى أنني فوجئت قبل حلول موسم الصيف 2020 أن كلموضة الثمانيات والتسعنيات رجعت مرة آخرى الفساتين الواسعة والأكمام المنفوشة وذلك قررت التعليق.
وتابعت ليلى في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث قائلة: لدرجة أن عندي ملابس قديمة من الثمانيات والتسعنيات
وكشفت الفنانة الكبيرة ليلى علوي أن محادثة تليفونية جرت بينها وبين الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا قالت لها فيها: كلنا عارفين أنك زي مانتي ماتغيرتيش من جواكي .
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي : أنا اتغيرت في الشكل والسن لكن جوايا زي ما أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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