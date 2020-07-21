نبيلة عبيد : حق عبد الرحمن أبو زهرة يزعل لأنه فنان عظيم

علقت النجمة القديرة نبيلة عبيد على أزمة الفنان العظيم عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: عنده حق يحزن لأنه فنان عظيم لابد أن يزعل.
وتابعت نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلة: الكبار خارج البلاد بيتكتبلهم أعمال مخصوصمقارنة بمصر التي تهتم حاليًا بالأجيال الصغيرة مشيرة إلى أن هذا لم يكن موجودًا في الأجيال الفنية السابقة حيث أنها شخصيًا عملت مع جميع الأجيال لكنها إستطردت قائلة يمكن الدنيا إتغيرت .
عبيد أن يتحول لفيلم على غرار حياة أحمد زكي قائلة: لا أحب يتعمل عني حاجة، وكشفت أنها ستقوم بكتابة مذكراتها قائلة: هكتب مذكراتي سواء في كتاب أو سأقوم بتصويرها بالكاميرا وهحكيها بنفسي لأتركها كتعليم للأجيال القادمة حيث ستكون ملئية باللي مريت به من صعوبات واعتقد ده هيفيد الأجيال الجديدة ومش هتكلم عن حاجة في حياتي الشخصية لأنه ببساطة حياتي الشخصية عبارة عن شغلي.
ورفضت نبيلة عبيد تحويل كتاب سينما نبيلة
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