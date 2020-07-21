تراند اليوم : يا عيني على الغلبان يا ولداه – 40 سنة رقص وثروة فيفي عبده ما وصلتش المليار

رغم كل الافراح والسهرات والحفلات التي أحيتها فيفي عبده في الداخل والخارج طوال مشوار فني طويل، ورغم كل الاعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية التي كانت بطلتها او شاركت فيها مشاركات بارزة، لم تنجح فيفي عبده في حصد ثروة هائلة، فتقدر ثروتها بعد كل هذا المشوار الطويل فقط بـ 50 مليون دولار .. اي ما يعادل 800 مليون جنيه مصري فقط ..

شوفتوا بقى انك مهما شقيت وتعبت وبذلت جهد زي فيفي عبده .. عمرك ما هتبقى ملياردير ابدا.

وتعد الراقصة والفنانة فيفي عبده من المشاهير ليس في مصر فقط بل وفي الوطن العربي أيضا كما أنها من الشخصيات المؤثرة حول العالم. وتعمل فيفي عبده في مجال الرقص منذ طفولتها، حيث أحبته منذ الطفولة وقررت الهرب من بيت أهلها بعد أن عارضوا فكرة انضمامها لإحدى فرق الفنون الشعبية. وبعد هروبها بدأت فيفي عبده مسيرتها كراقصة في فرقة “عاكف”، ثم ظهرت بعد ذلك كراقصة في عدد من الأفلام والأعمال السينمائية قبل أن ترشحها المخرجة إيناس الدغيدي للاشتراك في بطولة فيلم “إمرأة واحدة لا تكفي” وكان هذا العمل هو الأول لها في مشوارها كممثلة، ونجحت في إثبات موهبتها في التمثيل بنفس القدرات التي أثبتتها في الرقص الشرقي.

بلغت حجم ثروة الفنانة فيفي عبده 50 مليون دولار أمريكي وفقا لإحصائيات موقع celebrity net worth، وتزوجت 7 مرات من قبل وأنجلت ابنتها الكبرى “عزة” من رجل الأعمال السعودي كمال مجاهد ثم أنجبت ابنتها الثانية “هنادي” من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل “محمد الدراوي”. واعتادت فيفي عبده على التفاعل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم من خلال مقاطع الفيديو التي تعكس مدى سعادتها كما تمزح مع متابعيها بشكل دائم.