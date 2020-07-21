تراند اليوم : إليكم تفاصيل ألبوم أنغام الخليجي الجديد

بدأ العد التنازلي لألبوم الفنانة المصرية ​انغام الجديد، والذي اختارت أن تهديه للجمهور في الخليج العربي.

الألبوم يضم 12 اغنية اختارت منه “مزح” لتكون هي “الهيت” ، وتتعاون فيه مع الشاعر الغنائي عبد الرحمن بن مساعد وبدر بن عبد المحسن والجادل واغنية للشيخ ترك وسعود بن عبد الله.

ومن الاغنيات التي يتضمنها الألبوم ايضا “الف اسف وبعض الخطأ وغريب والطاولة وتسلم يدينه ولا يقين”.

الجدير ذكره ان أنغام بعد انفصالها عن زوجها السابق والموزع أحمد ابراهيم، والذي تولى اعمالها في الفترة الاخيرة، تتعاون أنغام في الالبوم الجديد مع الموزع هاني فرحات.