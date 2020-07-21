تراند اليوم : في ذكرى ميلاد محمد رشدي.. اكتشفته أم كلثوم وهز عرش العندليب

يصادف اليوم، الإثنين عيد ميلاد الفنان محمد رشدى، والذى ولد فى 20 يوليو 1928، ورحل عن عالمنا عام 2005 عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بفشل كلوى والتهاب رئوى.

تمكن الفنان الراحل من تكوين أسرة كبيرة، حيث تزوج رشدى وأنجب أربعة أبناء، وهم عادل وطارق وسناء وأدهم، وهذا الأخير حظى باسم له علاقة بعمل فنى لوالده وهى ملحمة “أدهم الشرقاوي” التى قدمها رشدى للإذاعة والتى لاقت نجاحًا لافتًا.

اسم الفنان محمد رشدى الحقيقى هو محمد عبد الرحمن الراجحى ولقد غيره فيما بعد بطلب من سعد عبد الوهاب، ولقد ولد فى دسوق فى 20 يوليو عام 1928..

وكان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، وبدأت قصته مع الغناء فى أحد الأيام حينما قرر الذهاب إلى مدينة دسوق حينها كانت أم كلثوم تقيم حفلًا غنائيًا هناك، وبطريقة ما تمكن من الغناء أمامها، فأعجبت “الست” بصوته، وهو ما دفعه لإقناع والده بالالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

ومن أشهر الأغانى التى قدمها محمد رشدى: “طاير يا هوا وعدوية وعلى الرملة ووكعب الغزال ومغرم صبابة يا ليلة ما جانى الغالى”.

وشارك محمد رشدى فى بطولة ست أفلام وقدم العديد من الأغانى الوطنية.

محمد رشدي فنان هز عرش العندليب الأسمر..

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اتسمت علاقة العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ومحمد رشدى بالغيرة الفنية، حيث إن محمد رشدى قد حقق نجاحًا مدويًا بأغنيته الشهيرة “عدوية ” وهو ما هز عرش الفنان عبد الحليم حافظ الذى كان متألقًا ومتربع على عرش الغناء فى مصر والوطن العربى..

فقد أثار هذا النجاح اللافت لرشدى الغيرة الفنية فى نفس حليم وهى ما دفعته إلى عالم الغناء الشعبى دفعًا رغبية فى منافسة رشدى الذى أبهر الجموع بقوة صوته، وبالفعل أتى حليم بالأبنودى إلى منزله ليلًا وطلب منه أغنية ناجحة فى بحر الغناء الشعبى الذى عشقه الجمهور من محمد رشدى بسبب عدوية، فكانت النتيجة أغنية “أنا كل ما أقول التوبة “.

اكتشفته أم كلثوم..

حل الراحل محمد رشدي ضيفًا على البرنامج اللبناني “نجوم على الأرض” من تقديم المذيعة ليلى رستم في عام 1966، وقال في حديثه: “أم كلثوم هي التي اكتشفتني في إحدى الحفلات في دسوق، وطلبت من أهلي أن يرسلوني لمصر لأتعلم أصول الغناء”.

لم يجذب صوت رشدي الإذاعة المصرية في ذلك الوقت، حتى استمع إليه على زغلول المشاركة في الإذاعة عام 1950، فحصل في الإذاعة على 17 جنيه أجره مقابل التأليف والتلحين والأداء في الفرق الموسيقية، فكانت أولى أغانيه في الإذاعة ”قولوا لمأذون البلد” التي لحنها بنفسه، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا، فطلبها منه المستمعين والجمهور لمدة عشرة سنوات متتالية.

قال “رشدي”، خلال لقائه في برنامج “نجوم على الأرض” :”ابني طارق أصيب بشلل الأطفال، وتمنيت أن أسمي ابنتي وهيبة، فرفضت زوجتي قائلة: “مش هتتجوز”.