غادة عادل دكتورة في فيلم رامز جلال "هيكل نظمي"

تجسد الفنانة غادة عادل دور دكتورة تعالج رامز جلال من النحافة، خلال أحداث فيلم "هيكل نظمي"، حيث يناقش الفيلم المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر في إطار كوميدى، ويجسد رامز دور صحفي، ويدخل في كثير من المواقف الكوميدية مع غادة عادل التى تشاركه في بطولة العمل.

وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم الذى يخرجه محمود كريم، حيث استأنفت أسرة العمل التصوير مرة أخرى هذا الأسبوع بعدما توقف منذ شهر فبراير الماضى بسبب انشغال الأبطال بمسلسلاتهم الرمضانية وأزمة انتشار فيروس كورونا بعد ذلك، ويتبقى شهر تصوير فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفي" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، ما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف

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